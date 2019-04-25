ГЭЦ: В этом году впервые по двум предметам экзамен пройдет в виде тестов

"Во втором номере журнала "Экзамен на выявление таланта", который будет издан в ближайшие дни, будут отражены некоторые новшества".

Как сообщает Report, об этом на презентации журнала "Экзамены на выявление таланта" сказал завотделом обработки проверочно-оценочных материалов Государственного экзаменационного центра Азербайджана Натик Алиев.

Он сообщил, что в этом году планируется применение некоторых новшеств на экзаменах по выявлению таланта на специальности ссузов, требующие особых талантов: "Этот журнал будет посвящен специальностям ссузов, требующим особого таланта. В этом издании найдут отражение все необходимые материалы по специальностям. Так, впервые экзамены по теории музыки и сольфеджио по соответствующим специальностям в направлении "Музыкальное творчество" пройдут в тестовом формате. Результаты экзамена будут оцениваться по 30-бальной шкале. Результаты абитуриентов, набравших 15 и выше баллов, будут считаться приемлемыми".