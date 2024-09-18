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В Азербайджане возобновлен электронный прием в первый класс и подготовительные группы

В Азербайджане возобновлен электронный прием в первый класс и подготовительные группы В Азербайджане возобновлен электронный прием детей, по уважительной причине опоздавших в I класс и подготовительные группы общеобразовательных учреждений на 2024-2025 учебный год.
Наука и образование
18 сентября 2024 г. 13:34
В Азербайджане возобновлен электронный прием в первый класс и подготовительные группы

В Азербайджане возобновлен электронный прием детей, по уважительной причине опоздавших в I класс и подготовительные группы общеобразовательных учреждений на 2024-2025 учебный год.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, выбор школ и учителей для опоздавших в первый класс детей начался сегодня с 11:00 и продлится до 18:00 15 октября, а для опоздавших в подготовительные группы - с 11:00 сегодняшнего дня до 18:00 27 сентября.

Разместившие заявку для приема на сайте mektebeqebul.edu.az могут обратиться в школу с соответствующими документами и завершить процесс приема в общеобразовательное учреждение.

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Версия на азербайджанском языке I sinif və məktəbəhazırlıq qruplarına elektron qəbul prosesi yenidən aktivləşdirilib

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