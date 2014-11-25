В Азербайджане в следующем году увеличится число открытых тестов по предметам вступительных экзаменов

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане внесены изменения в число тестовых заданий для вступительных экзаменов на следующий год. Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель Госкомиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, на приемных экзаменах 2015 года планируется сокращение количества заданий для определения соответствия и использование тестового задания открытого типа по третьему предмету в каждой группе специальностей.

"На вступительных экзаменах в 2015 году в каждой группе специальностей по каждому из 3-х предметов планируется использовать 4 тестовых задания. В таблице будут представлены виды предметов по группам и весовые коэффициенты этих предметов в соответствующей группе."

Председатель ГКПС также заявила, что в I группе специальностей будут применяться тестовые задания открытого типа по математике, химии, физики, во II группе специальностей - по математике, географии, родному языку, в III - по математике, истории, родному языку, а в IV - по математике, химии, биологии.

Она также отметила, что применение этого новшества, относительно содержания экзамена не повлияет на степень сложности тестовых блоков. Как и на протяжении последних лет при формировании вопросников сложность тестовых заданий не повлияет на их число. В связи с этим новшеством в 1-м номере журнала "Абитуриент" будут опубликованы тестовые блоки.

Отметим, что ГКПС уже 4 года использует тестовые задания открытого типа на приемных экзамены в высшие учебные заведения. На вступительных экзаменах используется 5 форм открытого типа: подсчет, выбор, последовательность и определение соответствий.