О нас

В Азербайджане в вузы на 2025/2026 учебный год зачислено более 57 тыс. абитуриентов

В Азербайджане в вузы на 2025/2026 учебный год зачислено более 57 тыс. абитуриентов На 2025/2026 учебный год в вузы Азербайджана приняли 57 236 абитуриентов, из них 6 461 - по программе суббакалавриата.
Наука и образование
26 августа 2025 г. 18:32
В Азербайджане в вузы на 2025/2026 учебный год зачислено более 57 тыс. абитуриентов

На 2025/2026 учебный год в вузы Азербайджана приняли 57 236 абитуриентов, из них 6 461 - по программе суббакалавриата.

Как сообщает Report, 27 956 абитуриентов поступили на бюджетные места, 29 280 – на платные.

План приема выполнен на 96,3 %. В третьей группе специальностей места заняты почти полностью - 99,8 %, а в технической подгруппе TC показатель достиг 100 %. Во второй группе заполняемость составила 98,1 %, в первой - 92,3 %, в четвертой - 95,4 %, в пятой - 96,8 %.

С 28 августа по 2 сентября будет проводиться дополнительный выбор специальностей по оставшимся вакантным местам. Тем, кто уже зачислен, необходимо пройти электронную регистрацию на портале portal.edu.az до 8 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DİM: 57 236 nəfər ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi