В Азербайджане в вузы на 2025/2026 учебный год зачислено более 57 тыс. абитуриентов

На 2025/2026 учебный год в вузы Азербайджана приняли 57 236 абитуриентов, из них 6 461 - по программе суббакалавриата.

На 2025/2026 учебный год в вузы Азербайджана приняли 57 236 абитуриентов, из них 6 461 - по программе суббакалавриата.

Как сообщает Report, 27 956 абитуриентов поступили на бюджетные места, 29 280 – на платные.

План приема выполнен на 96,3 %. В третьей группе специальностей места заняты почти полностью - 99,8 %, а в технической подгруппе TC показатель достиг 100 %. Во второй группе заполняемость составила 98,1 %, в первой - 92,3 %, в четвертой - 95,4 %, в пятой - 96,8 %.

С 28 августа по 2 сентября будет проводиться дополнительный выбор специальностей по оставшимся вакантным местам. Тем, кто уже зачислен, необходимо пройти электронную регистрацию на портале portal.edu.az до 8 сентября.