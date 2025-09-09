ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА

    В Азербайджане в ноябре пройдет "Форум развития образования 2025"

    Наука и образование
    • 09 сентября, 2025
    • 15:06
    В Азербайджане в ноябре пройдет Форум развития образования 2025

    В Азербайджане 14 ноября состоится "Форум развития образования 2025".

    Об этом Report сообщили в Фонде развития образования при Министерстве науки и образования Азербайджана.

    Организаторами форума выступят Министерство науки и образования, Министерство экономики, Фонд развития образования и Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM).

    Программа форума включает 3 панельные дискуссии. Планируется участие 3 докладчиков, 3 модераторов и 15 спикеров. Среди участников дискуссии и спикеров будут руководители местных и международных компаний, влиятельные эксперты и представители ведущих высших учебных заведений. 

    образование форум анонс
    Noyabrda "Təhsilin İnkişafı Forumu 2025" keçiriləcək

    Последние новости

    15:58

    Мадрид закрыл въезд в Испанию для двух израильских министров

    Другие страны
    15:55

    В Непале протестующие подожгли офис президента в Шитал-Нивасе

    Другие страны
    15:51

    В Ливане заявили, что разоружение "Хезболлах" займет несколько месяцев

    Другие страны
    15:49

    Volkswagen вложит 1 млрд евро в ИИ к 2030 году

    Бизнес
    15:48

    Казахстанский эксперт: Азиатские страны должны укреплять сотрудничество для снижения геополитических рисков

    Внешняя политика
    15:46

    Натиг Бахышов: Интерес компаний из США к Южному Кавказу растет

    Внешняя политика
    15:33

    В Пакистане обрушилась швейная фабрика, есть пострадавшие

    Другие страны
    15:29

    В ООН призвали срочно мобилизовать $140 млн помощи Афганистану

    Другие страны
    15:24

    Чэн Кимлонг: Юго-Восточная Азия становится ведущим силовым центром континентального развития

    Бизнес
    Лента новостей