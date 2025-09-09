В Азербайджане в ноябре пройдет "Форум развития образования 2025"

В Азербайджане 14 ноября состоится "Форум развития образования 2025".

Об этом Report сообщили в Фонде развития образования при Министерстве науки и образования Азербайджана.

Организаторами форума выступят Министерство науки и образования, Министерство экономики, Фонд развития образования и Центр анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM).

Программа форума включает 3 панельные дискуссии. Планируется участие 3 докладчиков, 3 модераторов и 15 спикеров. Среди участников дискуссии и спикеров будут руководители местных и международных компаний, влиятельные эксперты и представители ведущих высших учебных заведений.