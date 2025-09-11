В Азербайджане в этом учебном году более 130 тыс. детей пойдут в I класс

В 2025/2026 учебном году в первый класс пойдут более 130 тыс. детей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном новому учебному году.

Он отметил, что в целом в текущем учебном году общеобразовательные учреждения примут 1,6 млн учащихся.