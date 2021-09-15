В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников

В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников

По прогнозам на 2021-2022 учебный год в общеобразовательных учреждениях Азербайджана будут обучаться 1 589 829 учащихся.

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По прогнозам на 2021-2022 учебный год в общеобразовательных учреждениях Азербайджана будут обучаться 1 589 829 учащихся. Об этом Report сообщили в Министерстве образования страны. В первых классах общеобразовательных школ будут обучаться 158 608, в IX - 132 881, а в XI - 91 538 учеников. В настоящее время на территории республики действуют 4 435 школ, в том числе 309 начальных школ, 3 333 полных средних школы, 775 средних общеобразовательных школ, 13 средних специальных школ и 5 очно-заочных (вечерних) полных средних школ, в том числе 64 школы-лицея, 54 лицея, 15 гимназий и 16 гимназий-интернатов с интегрированным обучением, одна школа-интернат с интегрированным обучением. В 2021-2022 учебном году издано 7 030 264 экземпляров учебников по 270 наименованиям для использования общеобразовательными учреждениями. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook