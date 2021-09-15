В Азербайджане в этом году в первый класс пойдут более 158 тыс. учеников

По прогнозам на 2021-2022 учебный год в общеобразовательных учреждениях Азербайджана будут обучаться 1 589 829 учащихся.
Об этом Report сообщили в Министерстве образования страны.
В первых классах общеобразовательных школ будут обучаться 158 608, в IX - 132 881, а в XI - 91 538 учеников.
В настоящее время на территории республики действуют 4 435 школ, в том числе 309 начальных школ, 3 333 полных средних школы, 775 средних общеобразовательных школ, 13 средних специальных школ и 5 очно-заочных (вечерних) полных средних школ, в том числе 64 школы-лицея, 54 лицея, 15 гимназий и 16 гимназий-интернатов с интегрированным обучением, одна школа-интернат с интегрированным обучением.
В 2021-2022 учебном году издано 7 030 264 экземпляров учебников по 270 наименованиям для использования общеобразовательными учреждениями.