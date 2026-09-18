В Азербайджане в 48 сельских школах начато дистанционное обучение

С нового учебного года в 48 отдаленных сельских школах Азербайджана начато дистанционное обучение.

Как сообщает Report, об этом в программе Pressinq в эфире Общественного телевидения (İTV) заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию (MÜTDA) Эшги Багиров.

По его словам, это означает улучшение образовательной среды для 1 200 учащихся.

"Если в прошлом учебном году эта модель применялась в восьми школах, то с нового учебного года их число доведено до 48. Если школа расположена близко, доступна для учащихся и есть возможность обеспечить образовательные услуги без использования дополнительного транспорта, то в этом случае подвоз не осуществляется.

Если мы не можем обеспечить учащемуся альтернативную школу на ближайшей территории, мы организуем транспортное обслуживание. В тех школах, где мы не можем удовлетворить базовые потребности, особенно связанные с обеспеченностью учителями, мы применяем цифровые решения. После оснащения этих школ оборудованием, в том числе компьютерами и сетевым обеспечением, а также выполнения других необходимых условий, мы привлекаем учащихся к онлайн, то есть дистанционному обучению в их собственной образовательной среде, без необходимости подвоза или перехода в другую школу", - сказал Э. Багиров.

Глава MÜTDA отметил, что если бы не решение о дистанционном обучении, то 1 200 учащихся могли бы столкнуться с определенными трудностями, связанными либо с кадровым обеспечением, либо с инфраструктурой, либо с транспортировкой.

"Могли бы возникнуть и проблемы с посещаемостью. Уникальность этого проекта состоит в том, что в рамках одной инициативы одновременно решается несколько проблем. Поэтому, вероятно, в последующие годы мы еще больше расширим охват этой модели", - добавил Эшги Багиров.