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В Азербайджане в 2024 году трудоустроено свыше 6 тыс. учителей

В Азербайджане в 2024 году трудоустроено свыше 6 тыс. учителей 12:14
Наука и образование
28 декабря 2024 г. 13:14
В Азербайджане в 2024 году трудоустроено свыше 6 тыс. учителей

В Азербайджане в 2024 году конкурс по приему учителей на работу успешно прошли 6 283 кандидата.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования.

По данным ведомства, в этом году для участия в конкурсе было подано 66 723 электронных заявок, 6 283 кандидата успешно прошли конкурс и были приняты на работу. По итогам конкурса, в этом году заполнено 90% вакансий по основным предметам.

Кроме этого, 1 015 учителей успешно прошли конкурс по смене места работы (школы). Помимо этого, осуществлен взаимный обмен рабочими местами между 210 учителями.

Министерство отмечает, что в текущем году в процессе сертификации приняли участие 24 050 учителей, ее прошли 20 224 человека.

По данным ведомства, до сих пор успешно сертификацию прошли 55 тыс. учителей, что позволило им добиться повышения заработной платы. Средняя учебная нагрузка учителей, прошедших сертификацию, возросла с 17,5 до 19,5.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 6 mindən çox müəllim işə qəbul olunub

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