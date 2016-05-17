Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане увеличено количество плановых мест в вузы на очередной учебный год.

Как сообщает Report, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде заявила, что министерство образования представило в центр документ относительно вакантных мест, существующих в высших учебных заведениях: "По сравнению с прошлым годом, план приема увеличен на 7 процентов. Число плановых мест в первой группе увеличено на 12 процентов, во второй группе - на 7 процентов, в третьей группе - на 2 процента, а в четвертой группе - на 6 процентов".