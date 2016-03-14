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    ​В Азербайджане уровень привлечения детей к дошкольному образованию доведут до 90%

    Дошкольное образование в стране не считается обязательным

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ "Не секрет, что в Азербайджане процентный показатель привлечения детей к дошкольному образованию уступает показателю других стран. Естественно, существуют как объективные, так и субъективные причины этого. Поэтому, нам следует изучить международный опыт в данной области и применить его в нашей стране".

    Как сообщает Report, об этом заявил завотделом дошкольного и общего образования министерства образования Айдын Ахмедов, выступая на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам науки и образования, посвященном утверждению состава рабочей группы, созданной в целях подготовки законопроекта "О дошкольном образовании".

    По словам официального представителя министерства, до 2020 года уровень привлечения детей к дошкольному образованию в Азербайджане необходимо довести до 90%.

    Он также добавил, что на протяжении долгого времени дошкольное образование строилось по единому формату. 

    Касаясь вопроса создания в Азербайджане частных детских садов, завотделом заявил о необходимости его поддержки.

    А.Ахмедов также подчеркнул, что дошкольное образование в стране не считается обязательным.

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