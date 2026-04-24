В Азербайджане участие в конкурсе приема учителей обойдется в 60 манатов

В Азербайджане утвержден размер платы за участие в конкурсе по приему учителей.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, размер оплаты за участие в конкурсе установлен на уровне 60 манатов.