В Азербайджане участие в конкурсе приема учителей обойдется в 60 манатов
Наука и образование
- 24 апреля, 2026
- 15:59
В Азербайджане утвержден размер платы за участие в конкурсе по приему учителей.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, размер оплаты за участие в конкурсе установлен на уровне 60 манатов.
Последние новости
