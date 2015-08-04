​В Азербайджане трудоустроено около 1900 педагогов

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане завершился конкурс по приему педагогов на работу в общеобразовательные школы и профтехлицеи.

Как сообщили Report в министерстве образования, на тестовых экзаменах приняли участие 18 573 человека, 2 212 из которых, набрав высокие баллы, перешли в следующий этап - этап собеседования.

По результатам собеседования право на работу в учебных заведениях получили 1 892 человека.

345 занятых вакансий приходятся на долю Баку, 83 - Джалилабадского района, 71- Лерикского района. По следующим предметам занято наибольшее количество вакантных мест: начальные классы - 335, география - 206, химия - 156 мест.

С 1 сентября принятые на работу педагоги представят документы в соответствующие учебные заведения и приступят к педагогической деятельности.

В соответствии с правилами, с 5-го по 10-ое августа произведут дополнительное размещение на незанятые и отказанные вакансии. В дополнительном размещении могут участвовать не набравшие на тестовых экзаменах проходного балла кандидаты и лица, отказавшиеся от занятой ими вакансии.