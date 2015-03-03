Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ "В результате изменения гендерных стереотипов, целенаправленных мероприятий по гендерному равенству среди студентов высших учебных заведений технического профиля, согласно статистическим данным за последние два года, наблюдается незначительный рост числа девушек". Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Фирудин Гурбанов.

По его словам, на магистратуре вузов технического профиля в 2013/2014 учебном году число девушек составило 561 человек, что равно 29,3% от общего числа студентов, в 2014/2015 году - 640 человек, что равно 30% от общего числа студентов.

Ф.Гурбанов отметил, что в вузах, входящих в систему министерства образования, среди представительниц слабого пола есть 4 ректора, 5 ректоров филиалов, 12 проректоров, в учреждениях среднего специального образования - 8 директоров, 21 заместителей директоров, в учреждениях начального профессионального образования - 12 директоров, 16 заместителей директоров, в общеобразовательных школах - 1 202 (26,5%) директоров.

"Согласно данным 2014 года, из 2 070 докторантов 1 052 - женщины. Согласно статистическим данным за прошлый год, число женщин-госслужащих составляет 7 244. Из 160 госслужащих министерства 57 - женщины. В общем, в Азербайджане трое из четырех учителей - женщины", - добавил замминистра.