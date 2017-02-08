В Азербайджане студентам могут предоставить кредит на оплату проживания в общежитии

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "В будущем выдача кредита на обучение будет предусматривать не только оплату за обучение студентов. Мы думаем расширить данный механизм".

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Студенческого кредитного фонда "Маарифчи" Руфат Махмуд.

По его словам, в дальнейшем может быть также предоставлен кредит на оплату проживания в общежитии: "Иногда, общаясь с приехавшими из районов студентами, мы видим, что кроме платы за обучение у них также возникает множество проблем с местом проживания. С учетом этого будет также рассмотрен вопрос предоставления им кредита для затрат на общежитие. В последующий период возможно также оказание помощи каким-либо исследованиям".

Р. Махмуд отметил, что на сегодняшний день механизм погашения кредитов рассчитывается по стабильному графику: "Однако во многих странах существуют связанные с доходами кредиты и механизмы. Их применение на сегодняшний день, наверное, было бы немного преждевременным. Данный механизм должен быть разработан совместно со многими госструктурами. Однако не исключается его применение в дальнейшем".

Он также напомнил о предоставлении на данный момент льготных кредитов студентам с ограниченными возможностями, лицам данной категории, потерявшим главу семьи и родителей, и студентам, лишенным родительской опеки: "Процентная ставка по кредитам меняется в пределах 6-8%. Срок погашения кредита составляет от 5 до 10 лет. Однако для его погашения, после окончания учебы студенту предоставляется некоторый льготный период (отсрочка), чтобы за это время он смог трудоустроиться. Оплата должна производиться после истечения срока льготного периода. Максимальная сумма кредита студентам составляет 7000 манатов. Это социальный проект и здесь со студентов не требуют гаранта или залог".

Исполнительный директор добавил, что на сегодняшний день кредиты выдаются для студентов бакалавриата: "В дальнейшем также возможно предоставление кредитов получающим образование по другим степеням".