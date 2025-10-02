Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения

    Наука и образование
    • 02 октября, 2025
    • 11:00
    В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения

    В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

    Процесс стартует с 11:00 записи в электронной форме через портал bq.edu.az.

    Отметим, что прием детей на свободные места в дошкольные образовательные учреждения будет продолжаться в течение всего года.

    Bağçalara növbəyə yazılma prosesi başlayır

    Последние новости

    15:50

    Самый дорогой билет на финал ЧМ-2026 года предлагается за $6 370

    Футбол
    15:49

    Гарадагской СЭС выработала около 1 млрд кВт/ч электроэнергии

    Энергетика
    15:43

    Нидерланды возглавят проект создания "стены дронов" в Европе

    Другие страны
    15:42
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с председателем Совета министров Италии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:34
    Фото

    Два человека погибли в результате нападения на синагогу в Манчестере - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:31

    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие межпарламентского диалога

    Внешняя политика
    15:30

    Казмунайгаз и TPAO обсудили сотрудничество в добыче нефти и газа

    Энергетика
    15:25

    Президенты Азербайджана и Узбекистана обменялись взаимными поздравлениями

    Другие
    15:22

    Ильхам Алиев: Достижения, связанные с мирной повесткой, имеют историческое значение

    Внешняя политика
    Лента новостей