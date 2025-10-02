В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения
Наука и образование
- 02 октября, 2025
- 11:00
В Азербайджане стартует запись в очередь в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.
Процесс стартует с 11:00 записи в электронной форме через портал bq.edu.az.
Отметим, что прием детей на свободные места в дошкольные образовательные учреждения будет продолжаться в течение всего года.
