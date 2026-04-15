    В Азербайджане стартовал прием заявок на обучение за рубежом по Госпрограмме

    • 15 апреля, 2026
    • 11:07
    В Азербайджане стартовал прием заявок на обучение за рубежом по Госпрограмме

    В Азербайджане стартовал прием документов на обучение за рубежом в рамках Государственной программы, открывающей молодежи доступ к ведущим университетам мира.

    Как сообщает Report, с сегодняшнего дня началась подача заявок на 2026/2027 учебный год по Государственной программе "Обучение молодежи в престижных зарубежных вузах на 2022–2028 годы".

    Согласно информации Управляющей группы программы, абитуриенты могут подать документы на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры до 5 июня, 18:00.

    Одним из ключевых условий участия является наличие подтверждения о зачислении в вуз или образовательную программу, включенные в утвержденный перечень. Обновленный список университетов и программ был представлен 12 января.

    Вместе с тем кандидаты, поступившие в университеты, входящие в топ-10 глобальных рейтингов - таких как Times Higher Education, QS World University Rankings и Shanghai Ranking, - могут претендовать на участие в программе даже в случае, если их специальность отсутствует в основном списке.

    Bu gündən yeni tədris ili üzrə xaricdə təhsillə bağlı sənəd qəbulu başlayır

