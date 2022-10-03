В Азербайджане состоялось открытие международной школы "Маариф"

В Баку открылась международная школа "Маариф" Турецкого фонда образования.

В Баку открылась международная школа "Маариф" Турецкого фонда образования.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы, министр науки и образования Эмин Амруллаев, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, депутаты Милли Меджлиса и другие официальные лица.

По словам посла Турции Джахита Багчы, открытие школы позволит еще больше углубить сотрудничество между странами. Дипломат выразил благодарность руководству Азербайджана за поддержку реализации этой инициативы.

Председатель правления Турецкого фонда образования Бирол Акгюн отметил, что целью школы является воспитание "хороших и образованных людей", которые будут превосходно разбираться в различных сферах, начиная от технологий и до знания языков: "Мы хотим воспитать настоящих индивидов, которые будут служить по благо своей Родине".

Международные школы "Маариф" открыты в 67 странах мира, в них учатся около 50 тысяч человек.

Одним из основных направлений школы является привитие учащимся патриотизма, любви и уважения к своему народу, флагу и языку, формирование их как интеллектуальной личности.

Учебное заведение состоит из двух охранных, одного административного и четырех учебных корпусов. Школа оборудована классными комнатами, оснащенными смарт-досками, лабораториями, мастерскими, спортзалом, конференц-залом и столовой.

Школа предлагает возможности получения дошкольного, начального, среднего и полного среднего образования на основе международного образовательного стандарта "Маариф". Помимо преподавания основных предметов, в образовательном учреждении будут проводиться внеклассные мероприятия. Школа также уделяет особое внимание направлениям обучения, которые служат для совершенствования информационных и технологических знаний, таким как STEAM, роботизированное кодирование, компьютерный класс.

В школе преподаются турецкий, английский, русский и испанский языки.