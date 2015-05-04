​В Азербайджане сократилось количество плановых мест, выделенных колледжам на базе 9-летнего образования

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Количество плановых мест, выделенных колледжам на базе девятилетнего образования, в этом году отличается от прошлого года. Так, если в 2014 году общее количество плановых мест составило 9 601, то в этом году их количество составляет 8 928, то есть на 700 мест меньше".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде на сегодняшней пресс-конференции.

По ее словам, если в азербайджанском секторе план включал 8 871 место, то в этом году - 8 219: "В русском секторе в прошлом году количество плановых мест равнялось 215, а в этом - 190. Количество совместных плановых мест выросло с 515 в прошлом году до 519 в этом году. С 1 мая начался прием заявлений в средние специальные учебные заведения на базе девятилетнего образования. Сегодня до 10:00 1 343 человека подтвердили свои заявления. Из них 1 309 подтвердили заявления сами, остальные - в Госкомиссии по приему студентов".

Председатель ГКПС добавила, что со 2 июня в Азербайджане начнутся выпускные экзамены: "Выпускные экзамены вначале пройдут в Баку, затем по графику - в различных регионах. Сейчас идут определенные уточнения, по каким направлениям и когда состоятся экзамены в районах. Приемные экзамены выпускников предыдущих лет состоятся 17 и 24 мая, выпускников текущего года - в июле".