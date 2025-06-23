В Азербайджане снизилось число выпускников по программе PhD

На начало 2024 года в Азербайджане функционировали докторантуры в 114 вузах и научных учреждениях, где обучались 3304 человека. Женщины составляли 50,2% от общего числа.

На начало 2024 года в Азербайджане функционировали докторантуры в 114 вузах и научных учреждениях, где обучались 3304 человека. Женщины составляли 50,2% от общего числа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 82,5% докторантов обучались по программе доктора философии (PhD), а 17,5% – по программе доктора наук.

31,6% докторантов проходили обучение в научных учреждениях и организациях, а 68,4% – в докторантурах при высших учебных заведениях. Для программы доктора философии это соотношение составило 27,4% и 72,6% соответственно, а для программы доктора наук – 51,7% и 48,3%.

Демографический анализ показывает, что 57% обучающихся по программе доктора философии – молодые люди до 30 лет, в то время как среди докторантов по программе доктора наук 28,4% составляют лица до 40 лет.

Из 2726 человек, обучающихся по программе доктора философии, наибольшее количество специализируется в следующих областях: 563 человека – технические науки, 550 – экономика, 246 – филология, 166 – медицина, 165 – педагогика, 155 – политические науки, 123 – биология, по 110 человек в юридических и науках о Земле, 92 – история, 84 – химия, 79 – математика, остальные распределены по другим научным направлениям.

Среди докторантов, обучающихся по программе доктора наук, 134 человека специализируются в филологии, 70 – в экономике, 65 – в технических науках, 58 – в биологии, 43 – в медицине, 36 – в химии, 27 – в истории, 24 – в аграрных науках, 23 – в юриспруденции, 18 – в педагогике, 16 – в науках о Земле, 15 – в искусствоведении, 13 – в математике, а 36 человек – в других областях.