Азербайджан в очередной раз примет хакатон "Промышленность 4.0"

В Азербайджане в первую неделю декабря состоится хакатон "Промышленность 4.0", организованный Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора 4SIM Солтан Байрамов на мероприятии "Технологическая и зеленая трансформация промышленности" в Баку.

По его словам, на хакатоне местные стартапы будут разрабатывать различные прототипы с помощью агентов искусственного интеллекта (ИИ) в соответствии с вызовами промышленности в Азербайджане:

"Если традиционные хакатоны больше ориентированы на командную работу, участие команд и формирование команд, то на этот раз мы построили формат на принципе индивидуального участия. Таким образом, ИИ-агенты будут действовать как команда из отдельных участников. Участвующие стартапы с использованием этих агентов будут разрабатывать решения, отвечающие текущим вызовам промышленности".