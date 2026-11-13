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    Азербайджан в очередной раз примет хакатон "Промышленность 4.0"

    Промышленность
    • 13 ноября, 2026
    • 11:30
    Азербайджан в очередной раз примет хакатон Промышленность 4.0

    В Азербайджане в первую неделю декабря состоится хакатон "Промышленность 4.0", организованный Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SİM).

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора 4SIM Солтан Байрамов на мероприятии "Технологическая и зеленая трансформация промышленности" в Баку.

    По его словам, на хакатоне местные стартапы будут разрабатывать различные прототипы с помощью агентов искусственного интеллекта (ИИ) в соответствии с вызовами промышленности в Азербайджане:

    "Если традиционные хакатоны больше ориентированы на командную работу, участие команд и формирование команд, то на этот раз мы построили формат на принципе индивидуального участия. Таким образом, ИИ-агенты будут действовать как команда из отдельных участников. Участвующие стартапы с использованием этих агентов будут разрабатывать решения, отвечающие текущим вызовам промышленности".

    Солтан Байрамов Промышленность 4.0 Искусственный интеллект (ИИ) Стартапы
    Azərbaycanda növbəti dəfə Sənaye 4.0 Hakatonu keçiriləcək
    Azerbaijan to once again host 'Industry 4.0' hackathon
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