İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycanda növbəti dəfə Sənaye 4.0 Hakatonu keçiriləcək

    Sənaye
    • 13 noyabr, 2026
    • 11:07
    Azərbaycanda növbəti dəfə Sənaye 4.0 Hakatonu keçiriləcək

    Gələn ayın ilk həftəsində İqtisadiyyat Nazirliyi yanında IV Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzinin (4SİM) təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda növbəti dəfə Sənaye 4.0 Hakatonu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu 4SİM-in İcraçı direktorunun müavini Soltan Bayramov Bakıda keçirilən "Sənayenin texnoloji və yaşıl Transformasiyası" adlı tədbirdə bildirib.

    "Hakatonda məhz Azərbaycan kontekstində sənayenin çağırışlarına uyğun olaraq, süni intellekt agentlərinin köməyi ilə yerli startapların müxtəlif prototiplər hazırlamasına şahidlik edəcəyik. Əgər ənənəvi hakatonlarda daha çox komanda işinə, komanda iştirakına və komanda formalaşdırılmasına önəm verilirsə, bu dəfə formatı fərdi iştirak prinsipi əsasında qurmuşuq. Belə ki, fərdi iştirakçıların komandası rolunda süni intellekt agentləri çıxış edəcək. İştirakçı startaplar həmin agentlərdən istifadə etməklə sənayenin mövcud çağırışlarına uyğun həllər hazırlayacaqlar", - deyə o qeyd edib.

    Soltan Bayramov Dördüncü Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi (4SİM) Sənaye 4.0 hakatonu
    Азербайджан в очередной раз примет хакатон "Промышленность 4.0"
    Azerbaijan to once again host 'Industry 4.0' hackathon
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:21
    Nazir müavini: Azərbaycanda 2030-cu ilə qədər ümumi təhsildə infrastruktur problemləri qalmayacaq
    Elm və təhsil
    12:16
    Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib
    Region
    12:16
    AzAK-ın beynəlxalq əməkdaşlıq coğrafiyası genişlənir
    Biznes
    12:12
    Ozan Kabak Türkiyə millisinin düşərgəsindən ayrılıb
    Futbol
    12:11
    Kənan Kərimzadə: Gələn il 100 məktəb yeni maliyyələşmə sisteminə keçəcək
    Milli Məclis
    12:02
    Azərbaycanda aqrar sektor 1 %-dən çox böyüyüb
    ASK
    11:59
    Foto
    Dövlət Gömrük Komitəsinin yeni binası beynəlxalq sertifikata layiq görülüb
    İnfrastruktur
    11:54
    Nazir müavini: "Qadınlarımız "Coursera"da 70 mindən çox təlimi tamamlayıb"
    Biznes
    11:51
    Nazir müavini: "Son beş ildə dövlət sifarişli yerlərin qəbul planında payı 50 faizə yaxınlaşıb"
    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti