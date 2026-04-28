В Азербайджане сертификационные экзамены для учителей запланированы в июне

Сертификационные экзамены для учителей в Азербайджане запланированы на 17-25 июня.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

Он отметил, что общее число учителей, привлеченных к сертификации, превысит 100 тысяч:

"Сертификационные экзамены планируется провести в этом году с 17 по 25 июня. Процесс сертификации учителей завершится в этом году. Сертификация дошкольных образовательных учреждений запланирована на октябрь".