    В Азербайджане 7 тысяч человек будут учиться в школах искусств по бюджетной линии

    Наука и образование
    • 07 сентября, 2025
    • 17:07
    Министерство культуры провело отбор учащихся в школы искусств на 2025/2026 учебный год.

    Как сообщает Report, в процессе приема участвовали тысячи кандидатов, что свидетельствует о большом интересе к художественному образованию в стране.

    Места для приема учащихся определялись с учетом преподавательского потенциала и учебной инфраструктуры каждой школы. При превышении числа заявок количества бюджетных мест отбор проводился только среди участников, показавших наивысшие результаты. В связи с этим не все набравшие высокие баллы кандидаты смогут обучаться на бюджетной основе.

    Самым популярным направлением оказалась специальность фортепиано, на которую было подано 9213 заявок.

    При выборе специальности применялись не только показатели баллов, но и возрастные ограничения и другие критерии системы образования. 

    Вместе с тем, кандидатам были созданы дополнительные возможности. Так, участникам с высокими результатами, набравшим 80 и более баллов, но не поступившим на бюджетные места по техническим причинам или из-за возрастных критериев была предоставлена возможность обучаться на платной основе.

    Также дети, проявляющие интерес к искусству, могут воспользоваться курсами и кружками, действующими при школах. Эта возможность также служит поддержке творческих способностей детей, занимающихся искусством на любительском уровне.

    В Минкультуры отметили, что мероприятия по повышению качества художественного образования, выявлению талантливых детей в более раннем возрасте и их развитию будут последовательно продолжаться.

