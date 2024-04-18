В Азербайджане с 1 мая начнется прием документов для зачисления в первый класс

В Азербайджане прием документов для зачисления детей в первые классы общеобразовательных школ будет проходить с 1 мая по 13 сентября.

В Азербайджане прием документов для зачисления детей в первые классы общеобразовательных школ будет проходить с 1 мая по 13 сентября.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров на отчетной пресс-конференции.

По его словам, процесс выбора школ и учителей будет проходить с 3 мая по 13 сентября для классов с обучением на азербайджанском языке и с 12 июня по 13 сентября - для классов с обучением на других языках.

Багиров напомнил, что для зачисления в классы с обучением на других языках дети должны будут пройти собеседование, которое пройдет в этом году в период с 7 по 30 мая. А регистрация на собеседование будет вестись с 3 по 17 мая.