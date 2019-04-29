В Азербайджане результаты 48 абитуриентов-нарушителей ликвидированы

"На проведенных 7, 14, 21 и 28 апреля экзаменах всего 48 абитуриентов были удалены с экзамена за нарушение правил, их результаты ликвидированы".
Как сообщает Report, об этом на проведенной 29 апреля пресс-конференции заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.
По ее словам, в результате проведенных после экзамена разбирательств обнаружилось, что некоторые функционирующие в коммерческих целях курсы и занимающиеся там репетиторской деятельностью лица подвигали абитуриентов к различным нарушениям правил.
Председатель ГЭЦ отметила, что основной целью этих лиц является привлечение большого числа абитуриентов и получение большей прибыли, будущая судьба абитуриентов их не волнует: "Нужно принимать во внимание, что экзамен – это конкурс, и тут основная цель - правильный выбор, выявление лиц со знаниями. Уступки одному участнику значат, что при этом нарушаются права других. Поэтому участники конкурса, родители должны быть внимательнее, относиться к вопросу серьезно. Недопустимо прибегать к незаконным методам, пользоваться ими".
Samirə AbdullayevaАвтор новости