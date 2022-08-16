В Азербайджане проводят кампанию по привлечению молодежи к получению профобразования

Европейский Союз (ЕС), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Государственное агентство по профессиональному образованию Азербайджана начали общественную кампанию по привлечению в систему профессионального образования и подготовки.

Европейский Союз (ЕС), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Государственное агентство по профессиональному образованию Азербайджана начали общественную кампанию по привлечению в систему профессионального образования и подготовки.

Как передает Report со ссылкой на ЕС, в рамках кампании в Гяндже развесили плакаты, рассказывающие о различных профессиях. В Баку организаторы применили цифровые рюкзаки, благодаря чему информация о возможностях профессионального образования достигает самых дальних уголков города.

"Планируется, что кампания будет продолжаться в период приема студентов в профессиональные учебные заведения под тегом #JoinVET", - отмечает ЕС.

Заявки можно подать на сайте ‘portal.edu.az’. Для студентов на 2022/2023 учебный год открыты 23 340 мест по 127 специальностям в 66 профессиональных учебных заведениях.

Кампания организована в рамках финансируемого ЕС проекта "Профессиональное образование и обучение для будущего", целью которого является поддержка модернизации учреждений профобразования в Азербайджане.