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В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью

В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 27 октября провел квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься оценочной деятельностью.
Наука и образование
27 октября 2024 г. 15:51
В Азербайджане проведен квалификационный экзамен для желающих заниматься оценочной деятельностью

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 27 октября провел квалификационный экзамен для лиц, желающих заниматься оценочной деятельностью.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен проводился посредством компьютеров в соответствии с инструкцией в течение 1 часа, и для кандидатов были созданы необходимые условия для демонстрации своих знаний. Они смогли ознакомиться с результатами по завершении экзамена или по истечении отведенного времени. Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ завтра в течение дня.

В экзамене приняли участие 142 кандидата. По результатам экзамена, 106 кандидатов успешно выполнили требуемые условия.

Кандидатам, успешно сдавшим экзамен, выдается соответствующий сертификат по тому направлению оценочной деятельности, по которому они сдавали экзамен.

Повалившие экзамен лица могут сдать их повторно. Квалификационный экзамен проводится 2 раза в год.

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Версия на азербайджанском языке Qiymətləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən şəxslər üçün ixtisas imtahanı keçirilib

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