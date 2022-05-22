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В Азербайджане прошли вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей

В Азербайджане прошли вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе специальностей (в том числе выбравшим и подгруппы DT, и TC по III группе специальностей).
Наука и образование
22 мая 2022 г. 14:51
В Азербайджане прошли вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II группе специальностей и экзамен по географии для абитуриентов, выбравших подгруппы DT и TC по III группе.

Как передает Report, в них приняли участие 22 878 абитуриентов.

Экзамены были организованы в 17 городах и районах страны: Баку, Нахчыван, Гянджа, Шамкир, Агстафа, Сумгайыт, Мингячевир, Шеки, Барда, Гейчай, Кюрдамир, Ширван, Сабирабад, Сальян, Лянкяран, Масаллы и Хачмаз.

Тестирование было организовано в 1 715 залах в 98 зданиях учебных заведений.

Шесть человек были отстранены от участия в экзамене в связи с обнаружением у них мобильных телефонов. Их результаты будут аннулированы, и они не будут допущены к летнему этапу тестирования. Кроме того, у одного абитуриента были обнаружены "смарт-часы".

Правильные ответы тестовых и других заданий будут размещены в ближайшие часы на Telegram-канале, а также в аккаунтах ГЭЦ в других соцсетях и на официальном сайте.

23 мая в Министерстве образования АР начнется обработка экзаменационных протоколов и материалов.

Результаты тестовых заданий будут объявлены в течение ближайших двух недель.

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Версия на азербайджанском языке II ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı keçirilib

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