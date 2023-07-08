О нас

В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей.
Наука и образование
8 июля 2023 г. 07:16
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения по III группе специальностей.

Как передает Report, экзамены, которые пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Джалилабаде, Лянкяране и Хачмазе, начнутся сегодня в 10:00, за 15 минут до начала - в 09:45 пропускной режим завершается. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Абитуриенты должны иметь при себе следующие документы:

- лист пропуска на экзамен;

- оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) удостоверение личности граждан Азербайджанской Республики (включая лиц младше 16 лет);

б) иностранцы и лица без гражданства должны предоставить разрешения, выданные Государственной миграционной службой, а иностранные граждане и члены их семей, получившие статус беженца, - удостоверение беженца.

Участники, у которых нет фотографии в удостоверении личности, наряду с другими документами, должны иметь при себе справку, выданную учебным заведением, с фотографией (к удостоверению прикрепляется фотография участника размером 3х4 см, фото заверяется печатью).

Ожидается, что в сегодняшнем экзамене примут участие 18 тысяч 620 абитуриентов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gün III ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı keçiriləcək

Самое читаемое

В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi