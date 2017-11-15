В Азербайджане пройдет V фестиваль "Игр разума"

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ При финансовой поддержке Фонда молодежи при президенте Азербайджана, организационной поддержке Интеллектуального молодежного клуба "Хазар" пройдет V фестиваль "Игры разума" по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".

Как cообщает Report, цель проведения фестиваля – организация интеллектуальных игр, являющихся одним из важных направлений молодежной политики, эффективная организация досуга молодежи, обеспечение их интеллектуального развития и обеспечение распространения движения интеллектуальных игр по всей стране.

В рамках фестиваля будут организованы отборочные туры в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Шеки, Губе, Исмаиллы, Агдаше, Зардабе и Тертере. Команды, показавшие лучшие результаты в отборочных турах, получат путевку в финал V фестиваля "Игр разума".

Финал фестиваля пройдет 3 декабря в Баку.