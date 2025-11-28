Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Азербайджане продлен срок подачи документов на экзамены в порядке экстерната

    Наука и образование
    • 28 ноября, 2025
    • 12:17
    В Азербайджане продлен срок подачи документов на экзамены в порядке экстерната.

    Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

    Согласно информации, прием документов на экзамены, которые будут проводиться в порядке экстерната для лиц, обучавшихся в предыдущие годы в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, но не окончивших школы по уровням общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования, продлен до 18:00 17 декабря 2025 года.

    Отмечается, что лица, желающие участвовать в данных экзаменах, должны представить соответствующие документы в управление.

    Лица, обращающиеся за получением аттестата об общем среднем образовании, должны быть не моложе 16 лет, а обращающиеся за получением аттестата о полном среднем образовании, не моложе 18 лет.

    Лента новостей