В Азербайджане продлен срок подачи документов на экзамены в порядке экстерната.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

Согласно информации, прием документов на экзамены, которые будут проводиться в порядке экстерната для лиц, обучавшихся в предыдущие годы в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, но не окончивших школы по уровням общего среднего (IX) и полного среднего (XI) образования, продлен до 18:00 17 декабря 2025 года.

Отмечается, что лица, желающие участвовать в данных экзаменах, должны представить соответствующие документы в управление.

Лица, обращающиеся за получением аттестата об общем среднем образовании, должны быть не моложе 16 лет, а обращающиеся за получением аттестата о полном среднем образовании, не моложе 18 лет.