В Азербайджане продлен срок действия аккредитационных свидетельств 5 университетов

В Азербайджане продлен срок действия аккредитационных свидетельств 5 университетов.

В Азербайджане продлен срок действия аккредитационных свидетельств 5 университетов.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на первом заседании Совета по аккредитации Министерства науки и образования в новом составе.

Было отмечено, что на заседании были представлены отчеты и анализы, подготовленные соответствующими комиссиями на основе оценки институциональной аккредитации, проведенной в ряде высших учебных заведений. В соответствии с результатами голосования, состоявшегося по итогам обсуждения, результаты институциональной аккредитации Азербайджанского Технического университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Азербайджанского государственного педагогического университета были признаны "в основном соответствующими" сроком на следующие 5 лет, а результаты институциональной аккредитации Сумгайытского государственного университета были признаны "частично соответствующими" и принято решение о продлении аккредитации на 2 года и повторной аккредитации учебного заведения через 1 год.

Совет по аккредитации возглавил министр науки и образования Эмин Амруллаев. Заседания Совета проводятся в соответствии с "правилами аккредитации образовательных учреждений", утвержденными постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 28 сентября 2010 года № 167. В заседаниях принимают участие специалисты образовательных или соответствующих научно-исследовательских направлений, работодатели, обучающиеся, представители министерств, организаций и ведомств, подведомственных образовательных учреждений, неправительственных организаций.