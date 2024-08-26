О нас

В Азербайджане процесс перевода школьников завершится 30 августа

В Азербайджане процесс перевода школьников завершится 30 августа В Азербайджане процесс подачи заявок в общеобразовательные учреждения для перевода учеников через систему sy.edu.az будет остановлен 30 августа в 18:00.
Наука и образование
26 августа 2024 г. 15:26
В Азербайджане процесс перевода школьников завершится 30 августа

В Азербайджане процесс подачи заявок в общеобразовательные учреждения для перевода учеников через систему sy.edu.az будет остановлен 30 августа в 18:00.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования, родители, подавшие заявки до указанного срока, должны представить документы своих детей в выбранное ими общеобразовательное учреждение до 15:00 5 сентября.

Напомним, что процесс перевода учащихся II - IX и XI классов начался 8 августа в 15:00, а для X классов - 15 августа в 15:00.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avqustun 30-u şagirdlərin yerdəyişməsi prosesi dayandırılacaq

Самое читаемое

Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
23 августа 2024 г. 15:28
Первые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
ФотоПервые леди Азербайджана и Узбекистана и их дочери ознакомились с выставкой в Ташкенте 
24 августа 2024 г. 03:21
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
В Азербайджане завтра температура воздуха достигнет 37 градусов тепла 
21 августа 2024 г. 12:42
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС
20 августа 2024 г. 17:26
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
Завтра в Баку и ряде районов ожидаются кратковременные дожди
25 августа 2024 г. 12:38
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла
23 августа 2024 г. 12:48
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
СМИ: Радикалы, захватившие заложников в волгоградской колонии №19, ликвидированы
23 августа 2024 г. 18:10
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
Обнародовано число зарегистрированных пенсионеров в Азербайджане
22 августа 2024 г. 12:50
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
Ильхам Алиев: Принятые сегодня документы еще раз подтверждают дружественный и союзнический характер наших отношений
19 августа 2024 г. 22:48
Президенты Азербайджана и России посетили Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку
ФотоПрезиденты Азербайджана и России посетили Кафедральный собор Святых Жен-Мироносиц в Баку
19 августа 2024 г. 23:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi