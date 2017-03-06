В Азербайджане приступили к аккредитации 8 вузов - СПИСОК

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В 2015/2016 учебном году аккредитацию прошли 5 высших учебных заведений, также начата аккредитация еще 8 вузов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабмина Азербайджана в 2016 году.

В отчете отмечается о проведении аккредитации Бакинского государственного университета, Азербайджанского университета языков, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Лянкяранского государственного университета, Азербайджанского государственного университета туризма и менеджмента.

Процесс аккредитации начался в Нахчыванском государственном университете, Университете "Нахчыван", Бакинском университете бизнеса, Бакинской музыкальной академии, Университете "Азербайджан", Азербайджанском медицинском университете, Азербайджанской национальной консерватории и Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта.

Отметим, что отчет вынесут на обсуждение на предстоящем 17 марта пленарном заседании Милли Меджлиса.