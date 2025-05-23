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В Азербайджане приостановлено создание очередей в системе приема в детсады

В Азербайджане приостановлено создание очередей в системе приема в детсады В Азербайджане временно приостановлено создание очередей в системе электронного приема документов в дошкольные образовательные учреждения.
Наука и образование
23 мая 2025 г. 15:53
В Азербайджане приостановлено создание очередей в системе приема в детсады

В Азербайджане временно приостановлено создание очередей в системе электронного приема документов в дошкольные образовательные учреждения.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве дошкольного и общего образования.

Сегодня с 15:00 в связи с подготовкой к электронной регистрации детей в дошкольные образовательные учреждения на 2025-2026 учебный год создание очередей в системе приема временно приостановлено.

Подробная информация о приеме в дошкольные образовательные учреждения на следующий учебный год в ближайшее время будет представлена общественности.

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