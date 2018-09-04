В Азербайджане прием на работу учителей по срочному трудовому договору будет вестись в электронном порядке

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Министерство образования 8-9 сентября этого года проведет в электронной форме прием документов по приему на работу учителей в общеобразовательные школы на 2018/2019 учебный год на основе срочного трудового договора.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

Прием на работу учителей по срочному трудовому договору будет вестись с сентября этого года Центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования в централизованной форме с применением программного обеспечения.

Для участия в этом процессе кандидаты, участвовавшие в конкурсе по приему на работу в этом году, должны зайти на свои личные странички, выбрать желаемые вакантные места и подтвердить свои электронные заявления. В этом туре также могут принять участие кандидаты, участвовавшие в прошлогоднем конкурсе. Для этого им надо вновь пройти регистрацию на сайте miq.edu.az, выбрать вакантное место и подтвердить свои электронные заявления. Во время приема на работу учителей по срочному трудовому договору кандидаты могут выбрать только два вакантных места.

Отметим, что прием учителей на основе срочного трудового договора в начальные классы бакинских общеобразовательных школ будет проводить Управление образования города Баку.