В Азербайджане презентован проект технической помощи в поддержку реформ в системе госслужбы

Презентован проект “Поддержка реформ в системе государственной службы в Азербайджане”, финансируемого Европейским союзом (ЕС) и реализуемого Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

Презентован проект “Поддержка реформ в системе государственной службы в Азербайджане”, финансируемого Европейским союзом (ЕС) и реализуемого Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководящие лица ряда государственных и частных структур, посол и представители Европейского Союза в Азербайджане, а также международные эксперты.

Председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде рассказала о вкладе проекта в реформы системы государственной службы.

Чрезвычайный и полномочный посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко подчеркнул важность реализуемого проекта.

На мероприятии были представлены презентации сотрудников ГЭЦ и международных экспертов.