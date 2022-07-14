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В Азербайджане презентован проект технической помощи в поддержку реформ в системе госслужбы

В Азербайджане презентован проект технической помощи в поддержку реформ в системе госслужбы Презентован проект “Поддержка реформ в системе государственной службы в Азербайджане”, финансируемого Европейским союзом (ЕС) и реализуемого Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).
Наука и образование
14 июля 2022 г. 11:44
В Азербайджане презентован проект технической помощи в поддержку реформ в системе госслужбы

Презентован проект “Поддержка реформ в системе государственной службы в Азербайджане”, финансируемого Европейским союзом (ЕС) и реализуемого Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ).

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие руководящие лица ряда государственных и частных структур, посол и представители Европейского Союза в Азербайджане, а также международные эксперты.

Председатель совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде рассказала о вкладе проекта в реформы системы государственной службы.

Чрезвычайный и полномочный посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко подчеркнул важность реализуемого проекта.

На мероприятии были представлены презентации сотрудников ГЭЦ и международных экспертов.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərbaycanda dövlət qulluğu sistemində islahatlara dəstək" texniki yardım layihəsinin rəsmi açılışı olub 

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