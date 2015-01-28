​В Азербайджане готовится новая госпрограмма

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ "В связи с истечением в этом году срока исполнения Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2011-2015 годах", приступили к подготовке новой программы".

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем брифинге заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев.

По его словам, в рамках "Стратегии развития азербайджанской молодежи в 2015-2025 годах" планируется создание новой государственной программы, в которую будут внесены новые пункты".

"После принятия предложений их вынесут на обсуждение широкой общественности. В новой программе в основном будут учтены интересы молодежи. Цель заключается не только в принятии документа. Для эффективности механизма важно также мнение молодежи".