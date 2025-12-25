Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    В Азербайджане планируют обновить образовательные программы бакалавриата

    Наука и образование
    • 25 декабря, 2025
    • 12:19
    В Азербайджане планируют обновить образовательные программы бакалавриата

    В Азербайджане образовательные программы на уровне бакалавриата будут обновлены.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникации Министерства науки и образования Сабухи Рзаев на отчетном мероприятии Фонда образовательного студенческого кредитования за 4 года.

    Он подчеркнул, что министерство уже успешно завершило модернизацию программ магистратуры по всем специальностям. Этот процесс осуществлялся через специально сформированные комиссии, в состав которых вошли представители высших учебных заведений и ключевые участники рынка труда.

    "Подготовлены новые учебные программы, отвечающие требованиям современной эпохи. На следующем этапе мы планируем применить этот опыт и на уровне бакалавриата", - сказал он.

    По словам Рзаева, в период 2027-2030 годов основной целью будет дальнейшее повышение качества высшего образования.

    "Я думаю, что чем более качественное и современное содержание будут предлагать наши высшие учебные заведения, тем больше будет число студентов, использующих возможности фонда", - заключил представитель Министерства науки и образования.

    образование образовательные программы Фонд студенческого кредитования Сабухи Рзаев Минобразования бакалавриат
    Nazirlik rəsmisi: Bakalavr səviyyəsində tədris proqramları yenilənəcək

    Последние новости

    13:08

    В Ливане при ударе израильского БПЛА погибли два члена "Хезболлах" - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:54

    Завтра в Баку ожидается дождь, в регионах выпадет снег

    Экология
    12:53

    В результате аварии на угольной шахте на юго-западе Китая погибли четыре человека

    Другие страны
    12:45

    Наследный принц Иордании поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

    Внешняя политика
    12:26

    Пассажира рейса Челябинск-Пхукет арестовали за пьяный дебош

    В регионе
    12:21

    Объем проблемных кредитов в Азербайджане увеличился на 12,3%

    Финансы
    12:20
    Фото
    Видео

    В Бакинском аэропорту почтили память погибших при крушении самолета AZAL

    Инфраструктура
    12:19

    В Азербайджане планируют обновить образовательные программы бакалавриата

    Наука и образование
    12:17

    В Азербайджане за 11 месяцев по гослинии выданы ипотечные кредиты почти на 400 млн манатов

    Финансы
    Лента новостей