В Азербайджане планируют обновить образовательные программы бакалавриата

В Азербайджане образовательные программы на уровне бакалавриата будут обновлены.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникации Министерства науки и образования Сабухи Рзаев на отчетном мероприятии Фонда образовательного студенческого кредитования за 4 года.

Он подчеркнул, что министерство уже успешно завершило модернизацию программ магистратуры по всем специальностям. Этот процесс осуществлялся через специально сформированные комиссии, в состав которых вошли представители высших учебных заведений и ключевые участники рынка труда.

"Подготовлены новые учебные программы, отвечающие требованиям современной эпохи. На следующем этапе мы планируем применить этот опыт и на уровне бакалавриата", - сказал он.

По словам Рзаева, в период 2027-2030 годов основной целью будет дальнейшее повышение качества высшего образования.

"Я думаю, что чем более качественное и современное содержание будут предлагать наши высшие учебные заведения, тем больше будет число студентов, использующих возможности фонда", - заключил представитель Министерства науки и образования.