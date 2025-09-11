В Азербайджане количество лицеев планируется довести до 100

В Азербайджане за последние 4 года число учащихся в лицеях и гимназиях увеличилось вдвое.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном началу нового учебного года.

Он добавил, что число лицеев и гимназий увеличено с 15 до 39:

"В дальнейшем планируется увеличить число лицеев в стране с 39 до 100. На начальном этапе мы уже наблюдаем уровень подготовки выпускников этих учебных заведений, а в через несколько лет сможем получить квалифицированные кадры".