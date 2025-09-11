Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В Азербайджане количество лицеев планируется довести до 100

    Наука и образование
    • 11 сентября, 2025
    • 11:39
    В Азербайджане количество лицеев планируется довести до 100

    В Азербайджане за последние 4 года число учащихся в лицеях и гимназиях увеличилось вдвое.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном началу нового учебного года.

    Он добавил, что число лицеев и гимназий увеличено с 15 до 39: 

    "В дальнейшем планируется увеличить число лицеев в стране с 39 до 100. На начальном этапе мы уже наблюдаем уровень подготовки выпускников этих учебных заведений, а в через несколько лет сможем получить квалифицированные кадры".

    Son 4 ildə lisey və gimnaziyalara qəbul 2 dəfə artıb

