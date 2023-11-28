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В Азербайджане планируется изменить нормы по организации питания в детсадах

В Азербайджане планируется изменить нормы по организации питания в детсадах В Азербайджане планируется внести изменения в нормы, регламентирующие организацию питания в детских садах.
Наука и образование
28 ноября 2023 г. 12:08
В Азербайджане планируется изменить нормы по организации питания в детсадах

В Азербайджане планируется внести изменения в нормы, регламентирующие организацию питания в детских садах.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Министерства науки и образования Эшги Багиров.

По его словам, изменения будут производиться с учетом результатов новых исследований.

"Министерство сотрудничает в этом вопросе со службами Минздрава и органами, ответственными за безопасность пищевых продуктов. Надеюсь, что в начале следующего года будут внесены необходимые изменения в нормативные документы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bağçalarında uşaqların qida rasionu ilə bağlı standartlara dəyişiklik ediləcək

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