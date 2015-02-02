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    ​В Азербайджане педагогам начальных классов предоставят новые возможности

    Учителя примут участие на 16-недельных учебных курсах

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Для педагогов IV классов столичных школ министерство образования организует программу стипендий "Темель".

    Как сообщает Report, отбор педагогов будет производиться на конкурсной основе. Отобранные кандидаты получат право участия на учениях в новом формате в рамках программы стипендий "Темель".

    Участники 16-недельных учебных курсов ознакомятся с такими темами, как возрастная физиология и психология, философия начального образования, практикум педагогического мастерства, грамотность в области ИКТ и пр.

    Прошедшие курс педагоги примут участие в процессе окончательного оценивания. Показавшим на экзаменах положительные результаты педагогам вручат сертификаты и учебные ресурсы. 

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