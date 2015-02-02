​В Азербайджане педагогам начальных классов предоставят новые возможности

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Для педагогов IV классов столичных школ министерство образования организует программу стипендий "Темель".

Как сообщает Report, отбор педагогов будет производиться на конкурсной основе. Отобранные кандидаты получат право участия на учениях в новом формате в рамках программы стипендий "Темель".

Участники 16-недельных учебных курсов ознакомятся с такими темами, как возрастная физиология и психология, философия начального образования, практикум педагогического мастерства, грамотность в области ИКТ и пр.

Прошедшие курс педагоги примут участие в процессе окончательного оценивания. Показавшим на экзаменах положительные результаты педагогам вручат сертификаты и учебные ресурсы.