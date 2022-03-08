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В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"

В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси" Сегодня в Азербайджане отмечается "Йел чершенбеси".
Наука и образование
8 марта 2022 г. 00:00
В Азербайджане отмечают Йел чершенбеси

Сегодня в Азербайджане отмечается "Йел чершенбеси".

Report напоминает, что "Йел чершенбеси" это третий после "Од чершенбеси" вторник накануне праздника Новруз.

Согласно поверьям, пробуждающийся в этот день ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь. Фольклор богат различными песнями, легендами, мифами, поверьями и поговорками в связи с божеством Ветра.

Ритуал "Йел баба" ("Дед ветер"), который проводится на новрузских празднествах, своими корнями связан с культом Бога Ветра наших древних предков.

В день "Йел чершенбеси" женщины готовятся к последнему предпраздничному вторнику. Очищается домашняя утварь, выбиваются ковры и паласы, проветриваются постельные принадлежности. Женщины шьют новую одежду для детей. Молодые девушки очищают орехи от скорлупы и готовятся к выпечке праздничных сладостей.

В "Йел чершенбеси", как и в другие вторники в преддверии праздника, все должны быть дома и собраться за одним столом, на котором должны быть сладости, чтобы предстоящий год был хорошим и удачным.

Кроме того, в этот день загадывают желания и проводят ритуал "Йел баба", встав под ивой. Согласно поверьям, если Йел баба услышит твой голос и ветка ивы коснется земли, желание сбудется.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Yel çərşənbəsidir

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