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В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси"

В Азербайджане отмечают "Йел чершенбеси" Сегодня в Азербайджане отмечается "Йел чершенбеси".
Наука и образование
12 марта 2024 г. 00:00
В Азербайджане отмечают Йел чершенбеси

Сегодня в Азербайджане отмечается "Йел чершенбеси".

Report напоминает, что "Йел чершенбеси" это предпоследний вторник перед праздником Новруз.

Согласно поверьям, пробуждающийся в этот день ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь. Фольклор богат различными песнями, легендами, мифами, поверьями и поговорками в связи с божеством Ветра.

Ритуал "Йел баба" ("Дед ветер"), который проводится на новрузских празднествах, своими корнями связан с культом Бога Ветра наших древних предков.

В день "Йел чершенбеси" женщины готовятся к последнему предпраздничному вторнику. Очищается домашняя утварь, выбиваются ковры и паласы, проветриваются постельные принадлежности. Женщины шьют новую одежду для детей. Молодые девушки очищают орехи от скорлупы и готовятся к выпечке праздничных сладостей.

В "Йел чершенбеси", как и в другие вторники в преддверии праздника, все должны быть дома и собраться за одним столом, на котором должны быть сладости, чтобы предстоящий год был хорошим и удачным.

Кроме того, в этот день загадывают желания и проводят ритуал "Йел баба", встав под ивой. Согласно поверьям, если Йел баба услышит твой голос и ветка ивы коснется земли, желание сбудется.

Отметим, первый вторник Новруза - "Су Чершенбеси" отмечался 27 февраля, "Од Чершенбеси" - 5 марта.

А 19 марта будет отмечаться последний вторник - "Торпаг Чершенбеси".

Весна в Азербайджане наступит 20 марта в 07:06:21 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda Yel çərşənbəsi qeyd olunur

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