Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний.

Как сообщает Report, с 15 сентября во всех учебных заведениях страны начинается новый учебный год.

В новом 2025/2026 учебном году в Азербайджане будут обучаться 2,2 миллиона учащихся. Более 130 тысяч детей пойдут в первый класс.

В этом году в высшие учебные заведения страны на все уровни образования было зачислено 75 тысяч студентов.

Кроме того, с нового учебного года в школах Баку отменяются бумажные журналы, а начнет функционировать платформа "Цифровая школа".

15 сентября первый урок для учеников II–XI классов общеобразовательных учреждений будет посвящен теме "Год Конституции и Суверенитета".

Отметим, что за последние годы было построено или капитально отремонтировано около 600 новых школ, а число аварийных школ сократилось более чем вдвое - до 400.