    В Азербайджане отмечается День знаний

    Наука и образование
    • 15 сентября, 2025
    • 00:00
    Сегодня в Азербайджане отмечается День знаний.

    Как сообщает Report, с 15 сентября во всех учебных заведениях страны начинается новый учебный год.

    В новом 2025/2026 учебном году в Азербайджане будут обучаться 2,2 миллиона учащихся. Более 130 тысяч детей пойдут в первый класс.

    В этом году в высшие учебные заведения страны на все уровни образования было зачислено 75 тысяч студентов.

    Кроме того, с нового учебного года в школах Баку отменяются бумажные журналы, а начнет функционировать платформа "Цифровая школа".

    15 сентября первый урок для учеников II–XI классов общеобразовательных учреждений будет посвящен теме "Год Конституции и Суверенитета".

    Отметим, что за последние годы было построено или капитально отремонтировано около 600 новых школ, а число аварийных школ сократилось более чем вдвое - до 400.

    Лента новостей