В Азербайджане открылась Ежегодная методическая мастерская для преподавателей-русистов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ 2 ноября в Российском информационно-ку льтурном центре (РИКЦ) в городе Баку начала свою работу Ежегодная методическая мастерская для преподавателей-р усистов. Она традиционно проходит в рамках Программы "Русский язык" за рубежом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, открыл первое заседание руководитель представительств а Россотрудничеств а в Азербайджане Валентин Денисов. Его участники минутой молчания почтили память трагически погибших 31 октября в авиакатастрофе в Египте.

В течение нескольких дней на различных образовательных площадках в Азербайджане профессор кафедры филологических дисциплин Московского городского педагогического университета (МГПУ) Светлана Ашурова, кандидат педагогических наук, доцент Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина Наталья Литвинова, научный сотрудник лаборатории просветительных образовательных практик МГПУ Лариса Аткина и кандидат психологических наук, доцент кафедры управления проектами МГПУ Павел Шевченко проведут лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы с учителями русского языка и литературы школ.

Гости из Москвы приехали не с пустыми руками. Они организовали выставку учебно-методичес кой литературы по русскому языку, справочников, словарей и художественной литературы.

Мероприятия методической мастерской также пройдут в Технико-гуманита рном лицее №8 имени академика З.Алиевой города Хачмаза и Классической гимназии №160 города Баку. Все азербайджанские специалисты, принявшие участие в программе мастерской, по ее итогам получат соответствующие сертификаты.