 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане откроются филиалы еще трех российских вузов

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане откроются филиалы еще трех российских вузов. 

    Об этом отвечая на вопрос Report, заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

    "Это будут филиалы МГИМО, Высшей школы экономики и Российского Государственного гуманитарно-экономического университета", - заявил посол. 

    Дипломат отметил, что филиалы данных российских вузов откроются в Азербайджане в рамках гуманитарного сотрудничества на основе дорожной карты, о которой договорились президенты двух стран.

    Напомним, что в Азербайджане действуют филиалы двух российских вузов — Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi