Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане откроются филиалы еще трех российских вузов.

Об этом отвечая на вопрос Report, заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

"Это будут филиалы МГИМО, Высшей школы экономики и Российского Государственного гуманитарно-экономического университета", - заявил посол.

Дипломат отметил, что филиалы данных российских вузов откроются в Азербайджане в рамках гуманитарного сотрудничества на основе дорожной карты, о которой договорились президенты двух стран.

Напомним, что в Азербайджане действуют филиалы двух российских вузов — Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.