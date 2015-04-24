​В Азербайджане освобождены от должности директора двух колледжей

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Соответствующим приказом министра образования Микаила Джаббарова директор Агдашского государственного гуманитарного колледжа Танзиля Шыхыева и директор Шушинского музыкального колледжа Эльдар Алиев удостоены "Почетной грамоты министерства образования Азербайджанской Республики". Как сообщили Report в министерстве, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов выразил благодарность руководителям учреждений за их достижения в организации учебного процесса и рациональную деятельность.

Отметим, что в связи с достижением пенсионного возраста Танзиля Шыхыева и Эльдар Алиев были освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию. Они занимали должность директора колледжа около 35 лет.

Танзиля Шыхыева распоряжением Президента Азербайджанской Республики в 2005 году была награждена медалью "Терегги", в 2011 году - удостоена почетного звания "Заслуженный учитель". Эльдар Алиев в 2008 году был удостоен звания "Заслуженного деятеля искусств Азербайджанской Республики".