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В Азербайджане около 23 тыс. детей привлечены к дошкольному образованию

В Азербайджане около 23 тыс. детей привлечены к дошкольному образованию 11:01
Наука и образование
30 мая 2025 г. 11:38
В Азербайджане около 23 тыс. детей привлечены к дошкольному образованию

В Азербайджане завершаются занятия в дошкольных группах, действующих в общеобразовательных школах.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, в 2024-2025 учебном году в 1 048 дошкольных группах в 287 общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Управления, к занятиям были привлечены 22 781 ребенок.

Отметим, что в дошкольных группах, созданных в государственных общеобразовательных школах, учебный год делится на два семестра, и занятия охватывают период с 1 октября по 31 мая.

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Версия на азербайджанском языке Məktəbəhazırlıq qruplarında 23 minə yaxın uşaq məşğələyə cəlb olunub

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