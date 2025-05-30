В Азербайджане около 23 тыс. детей привлечены к дошкольному образованию

11:01

В Азербайджане завершаются занятия в дошкольных группах, действующих в общеобразовательных школах.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, в 2024-2025 учебном году в 1 048 дошкольных группах в 287 общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении Управления, к занятиям были привлечены 22 781 ребенок.

Отметим, что в дошкольных группах, созданных в государственных общеобразовательных школах, учебный год делится на два семестра, и занятия охватывают период с 1 октября по 31 мая.